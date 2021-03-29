СБУ заблокировала распространенную схему мошенничества

Служба безопасности Украины заблокировала незаконную деятельность группировки, которая похищала средства с банковских карт украинцев. Об этом сообщили на сайте СБУ.

Задержанные «зарабатывали» почти миллион гривен ежедневно на своей деятельности. Схема существовала несколько месяцев. Оказалось, что организаторами незаконной схемы оказались жители Запорожской области и Днепра. Офис группировки находился в Мелитополе.

Схема мошенничества достаточно распространенная и не новая. Участники группировки выдавали себя за работников банков. «Сотрудники» финансовых учреждений звонили клиентам определенных банков и выманивали всю информацию с карточек — пин-код, CVV-код, номер карты, информацию о последних платежах.

После того как мошенники узнавали все данные, они получали доступ к карте жертвы и выводили оттуда деньги. В офисе колл-центра были проведены обыски, в ходе которых выявлено 51 ед. компьютерной техники, необходимое оборудование, обеспечивающие IP-телефонию, инструкции для операторов и другие доказательства противоправной деятельности. Все оборудование изъято и отправлено на экспертизу. Идет следствие.