Заместитель Шевченко: НБУ не будет сдерживать курс гривны

Нацбанк не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах.
Об этом в интервью ZN.UA заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
«Хочу подчеркнуть еще раз, что у нас реализуется режим плавающего курсообразования, поэтому значение курса определяется исключительно динамикой спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Мы не будем держать курс на уровне, предусмотренном в бюджете.
Именно рынок генерирует спрос и предложение, а следовательно, и определяет курс», — ответил он на вопрос, будет ли НБУ помогать Минфину, если увидит, что курс в госбюджете и в обменных пунктах не совпадает.
«Что касается курсовой сезонности. Курс — это один из показателей, отражающий состояние нашей экономики.
Нашей экономике свойственна высокая доля аграрного сектора, который носит сезонный характер, соответственно, при таких условиях и курсовая динамика не может не иметь отдельных признаков сезонности, и это нормально. Это, наверное, не то, от чего нужно стараться избавиться. Нам это следует воспринимать как данность и с этим жить, работать», — добавил Гелетий.
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