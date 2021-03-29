В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижается

Цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса на голубое топливо в Европе. Сейчас цена на газ установлена ​​на уровне 6,99 грн/м 3 и ниже.

Об этом пишет РБК-Украина.

Причиной спроса на газ в Европе стала относительно холодная зима, которая привела к тому, что крупные объемы газа были подняты из хранилищ для обеспечения надежной работы систем отопления и промышленности.

«На данный момент объемы газа в большинстве хранилищ ЕС не превышают 20%, что является причиной роста спроса на этот ресурс, а значит, цена на европейском рынке не будет резко снижаться, как мы могли видеть это в 2020 году (из-за низкого спроса, но высокого предложения)», — отметили в Министерстве энергетики.

Также там отметили, что конъюнктура на европейском рынке, соответственно, будет влиять и на цены на украинском рынке.

Справка Finance.ua:

С 1 мая 2021 года все бытовые потребители природного газа будут переведены на годовой контракт с фиксированной ценой ресурса.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман ранее заявлял, что возврат к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, а также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживания внедрения энергоэффективности.

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