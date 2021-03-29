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Межбанк: первый день затишья на рынке

Межбанк: первый день затишья на рынке

Четверг был первым днем на валютном рынке Украины, который прошел без особых курсовых сюрпризов. Чувствовалось, что и продавцам, и покупателям нужна передышка в их курсовых войнах. Поэтому противостояние интересов крупных игроков было недолгим и после небольшого взлета курса в первые несколько часов торгов — уже с середины дня межбанк был относительно спокойным и прогнозируемым. Настроения на рынке и у покупателей, и у продавцов остались относительно миролюбивыми, что само по себе уже удивило наблюдателей после череды достаточно серьезных курсовых колебаний последних дней. Большинство из клиентов надеется на то, что и завершающий рабочий день этой недели пройдет без сюрпризов. Даже спекулянты сегодня не особо разгулялись и предпочитали работать только в формате «в две стороны» без активных попыток раскачать курс.

В итоге, за четверг доллар подешевел на 2 копейки — с 27,93/27,95 до 27,91/27,93 гривен, а евро вырос на 3 копейки — с 33,18/33,20 до 33,21/33,23 гривен. Причем «виновником» небольшого роста котировок евровалюты опять был международный рынок, где евро подорожал до 1,1904 доллара к моменту написания статьи и завершению сессии. При относительно спокойном рынке Нацбанк на торги не выходил и особой потребности в этом явно не было.

Ход торгов:

В первые полтора часа сессии еще ощущалась определенная нервозность у покупателей, которые опасались дальнейшего роста котировок по сценарию вчерашнего дня. И с утренних 27,93/27,95 гривен доллар к 11:00 вырос до 28,00/28,02 гривен. Но уже после 11 часов спрос перестал иметь эмоциональный окрас, все успокоились, а самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки и ушли с рынка.

Снизили свои аппетиты и продавцы, что привело к компромиссу по курсу в пределах 27,995/28,01 гривен к 12 часам и проседанию котировок до 27,96/27,975 к обеду. Этот уровень котировок продержался с небольшими отклонениями уже до самого окончания активной фазы торгов.

После 15 часов покупателей почти не осталось, и запоздавшие продавцы были вынуждены отдавать валюту уже дешевле. В 16:00 котировки доллара окончательно остановились на отметке 27,91/27,93, и на этом же уровне торги четверга и закончились.

Главные события 8 апреля на валютном рынке:

  • За четверг доллар на межбанке подешевел на 2 копейки — с утренних 27,93/27,95 до 27,91/27,93 гривен, а евро вырос на 3 копейки — с 33,18/33,20 до 33,21/33,23 гривен.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0031 гривен, а официальный курс на 9 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9768 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,91 / 27,93
евро — 33,21 / 33,23

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1905 / 1,1907

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По материалам Finance.UA
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