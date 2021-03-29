В Британии заработала новая служба контроля за технологическими гигантами

Власти Великобритании создала новый контролирующий орган, который будет препятствовать крупным корпорациям вроде Google и Facebook злоупотреблять своим положением. Регулятор получил название Отдел цифровых рынков и уже приступил к работе, которая предусматривает тщательную проверку технологических компаний на предмет нечестного поведения.
Об этом сообщает Siliconangle.
Сообщается, что орган пока не получил права налагать штрафы – эти полномочия ему предоставят после одобрения парламентом соответствующего законопроекта.
Подразделение появилось в ответ на выводы об угрожающем доминировании Google на рынках поиска и онлайн-рекламы и практически полной монополизации социальных сетей со стороны Facebook.
“Отдел цифровых рынков заработал, и я попросил его начать с изучения взаимоотношений между платформами и поставщиками контента, а также платформами и цифровыми рекламодателями. Это откроет путь развития новых цифровых услуг и снижению цен, предоставит потребителям больший выбор и контроль над своими данными, а также поддержит нашу новостную индустрию, которая жизненно важна для свободы слова и наших демократических ценностей”, – сообщил секретарь по цифровым технологиям Великобритании Оливер Дауден.
Одна из первых задач регулятора – создать новые условия, которые обеспечат честные и умные отношения Google и Facebook с поставщиками контента вроде агентств. Совершенно очевидно, что на это повлиял австралийский прецедент, где власти обязали Facebook и Google делиться доходами от рекламы с авторами новостного контента.
По словам Оливера Даудена, орган будет сотрудничать с правительствами других стран, чтобы координировать использование контента цифровыми платформами. В апреле, например, секретарь встретится с иностранными министрами цифровых технологий, чтобы обсудить этот вопрос.
В опубликованном британским правительством кратком описании функций и роли нового подразделения на первый год его работы указана совместная работа с бизнесом, правительством и учеными над сбором необходимых фактов, знаний и опыта для налаживания эффективной работы нового режима регулирования конкуренции.
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