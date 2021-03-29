ПФ сообщил об изменениях относительно выплаты помощи на погребение и недополученной пенсии

Пенсионный фонд Украины сообщает об изменениях о выплате помощи на погребение и недополученной пенсии.
Об этом говорится в сообщении «Пенсионного курьера».
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 года № 1279 «Некоторые вопросы организации выплаты пенсий и денежной помощи», выплаты помощи на погребение и недополученной в связи со смертью получателя пенсии, органами Пенсионного фонда Украины с 1 апреля осуществляются исключительно через уполномоченные банки.
При обращении в органы Фонда для получения помощи на погребение или недополученной пенсии умершего пенсионера нужно подать заявление.
К заявлению о выплате помощи на погребение прилагается:
Дополнительно: заявители, которые в соответствии с паспортом зарегистрированы на временно оккупированных территориях, предоставляют собственную справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Если регистрация смерти состоялась за пределами Украины, подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.
Что предоставляют члены семьи, которые обращаются за недополученной пенсией умершего в течение шести месяцев с даты смерти пенсионера:
Для выплаты недополученной пенсии, которая вошла в состав наследства, подается:
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