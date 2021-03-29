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ПФ сообщил об изменениях относительно выплаты помощи на погребение и недополученной пенсии

ПФ сообщил об изменениях относительно выплаты помощи на погребение и недополученной пенсии

Пенсионный фонд Украины сообщает об изменениях о выплате помощи на погребение и недополученной пенсии.

Об этом говорится в сообщении «Пенсионного курьера».

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 года № 1279 «Некоторые вопросы организации выплаты пенсий и денежной помощи», выплаты помощи на погребение и недополученной в связи со смертью получателя пенсии, органами Пенсионного фонда Украины с 1 апреля осуществляются исключительно через уполномоченные банки.

При обращении в органы Фонда для получения помощи на погребение или недополученной пенсии умершего пенсионера нужно подать заявление.

К заявлению о выплате помощи на погребение прилагается:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • свидетельство о смерти;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на погребение или справка о смерти пенсионера.

Дополнительно: заявители, которые в соответствии с паспортом зарегистрированы на временно оккупированных территориях, предоставляют собственную справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Если регистрация смерти состоялась за пределами Украины, подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.

Что предоставляют члены семьи, которые обращаются за недополученной пенсией умершего в течение шести месяцев с даты смерти пенсионера:

  • документ, удостоверяющий личность, которая обращается; свидетельство о смерти; документы, подтверждающие родственные отношения.

Для выплаты недополученной пенсии, которая вошла в состав наследства, подается:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о смерти; свидетельство о праве на наследство.

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По материалам Finance.UA
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