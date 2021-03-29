Мировые цены на пищевые продукты выросли до самого высокого уровня с 2014 года - FAO

Глобальное ралли цен на пищевые продукты, которое вызывает беспокойство по поводу инфляции и поражает потребителей во всем мире, не имеет никаких признаков замедления.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), оценка глобальных расходов на продовольствие в марте выросла до самого высокого уровня с 2014 года. Рост в прошлом месяце был обусловлен резким увеличением спроса на растительные масла на фоне высокого спроса и нехватки запасов.
Читайте также: Какие продукты больше всего подорожали за неделю
Цены на пищевые продукты находятся в наиболее длительном росте за более чем десятилетие, что грозит более высокой инфляцией. Это особенно заметно в некоторых из беднейших стран, зависящих от импорта, которые имеют ограниченные сети социальной защиты и покупательную способность и борются с пандемией.
Индекс цен на продовольствие FAO вырос на 2,1% в феврале. Цены на растительное масло подскочили на 8% до самого высокого уровня с июня 2011 года. Цены на мясо и молочные продукты выросли, чему способствовал спрос в Азии. Снизились цены на зерно и сахар.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАПК проверит чиновников, задекларировавших BitcoinВчера, 15:47 - 759 15
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — РадуцкийВчера, 09:30 - 729 7
Представлена защитная маска с вентиляторами и встроенными наушниками (фото)Вчера, 03:27 - 772 4
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1049 3
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырастиВчера, 08:45 - 832 3
Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергиюВчера, 16:04 - 4207
Межбанк: стоит ли ждать нового взлета курса доллараВчера, 10:49 - 4067
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 3862 2
Резкого укрепления гривны не будет - НБУВчера, 09:00 - 2126 2
Фонд соцстрахования прокомментировал выплаты больничных после 30 июняВчера, 12:15 - 1793
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 109
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 790 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2306 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1695 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1124