Мировые цены на пищевые продукты выросли до самого высокого уровня с 2014 года - FAO

Глобальное ралли цен на пищевые продукты, которое вызывает беспокойство по поводу инфляции и поражает потребителей во всем мире, не имеет никаких признаков замедления.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), оценка глобальных расходов на продовольствие в марте выросла до самого высокого уровня с 2014 года. Рост в прошлом месяце был обусловлен резким увеличением спроса на растительные масла на фоне высокого спроса и нехватки запасов.

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Цены на пищевые продукты находятся в наиболее длительном росте за более чем десятилетие, что грозит более высокой инфляцией. Это особенно заметно в некоторых из беднейших стран, зависящих от импорта, которые имеют ограниченные сети социальной защиты и покупательную способность и борются с пандемией.

Индекс цен на продовольствие FAO вырос на 2,1% в феврале. Цены на растительное масло подскочили на 8% до самого высокого уровня с июня 2011 года. Цены на мясо и молочные продукты выросли, чему способствовал спрос в Азии. Снизились цены на зерно и сахар.