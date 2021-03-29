Потребление электроэнергии выросло на 7% с начала года

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2021 года с учетом технологических потерь в сетях возросло на 6,5% (на 2,59 миллиарда кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 42,32 миллиарда кВт-час.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период выросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-ч) – до 33,68 млрд кВт-час.

При этом промышленность без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 3,5% – до 12,92 млрд кВт-ч, население – на 10,3% до 11,29 млрд кВт-ч, коммунально-бытовые потребители – на 3,2 % до 4,22 млрд кВт-ч, другие непромышленные потребители – на 11% до 2,36 млрд кВт-час.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 41,95 млрд кВт-час.