0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Потребление электроэнергии выросло на 7% с начала года

Потребление электроэнергии выросло на 7% с начала года

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2021 года с учетом технологических потерь в сетях возросло на 6,5% (на 2,59 миллиарда кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 42,32 миллиарда кВт-час.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период выросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-ч) – до 33,68 млрд кВт-час.

При этом промышленность без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 3,5% – до 12,92 млрд кВт-ч, население – на 10,3% до 11,29 млрд кВт-ч, коммунально-бытовые потребители – на 3,2 % до 4,22 млрд кВт-ч, другие непромышленные потребители – на 11% до 2,36 млрд кВт-час.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 41,95 млрд кВт-час.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.