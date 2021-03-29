Какой валовой внешний долг накопила Украина и другие государства

Национальный банк Украины сообщил, что по итогам четвертого квартала 2020 года валовой внешний долг вырос на 3,5 млрд долл. и на конец года составил более 125 млрд долл. При этом Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году до 3,8%.

По состоянию на первое января 2021 года валовой внешний долг США равен 21 358,3 млрд долл. Это при том, что ВВП страны, по данным Всемирного банка и МВФ, составляет 21 433,2 млрд долл., то есть долг 99,6% от всего ВВП США.

А вот у Германии общий объем задолженности по всем имеющимся обязательствам достиг 6 559,4 млрд долл., что составляет 170,6% от общего ВВП страны.



Инфографика: «Слово и дело»

В свою очередь Италия задолжала 2 765,9 млрд долл., хотя ВВП страны равен 2 001,2. То есть госдолг составляет 138,2% от общего показателя экономического развития Италии.

Крайне высоким этот показатель является в Испании. Страна задолжала 2 661 млрд долл., что составляет 190,9% от ВВП страны (1 394,1 млрд долл). Австрия ‒ 736,6 млрд долл., тогда как показатель экономического развития равен 446,3 млрд долл.

А вот Греция задолжала рекордные 588,5 млрд долл., что составляет 280,5% от общего ВВП страны. Россия в свою очередь имеет долг в размере 470,1 млрд долл., но это только 27,6% по сравнению с ВВП Федерации. Мексика при 1 268,9 млрд долл. ВВП задолжала всего 462,5 млрд долл. Если сравнить с другими странами ‒ это низкая задолженность.

Соседка Украины Польша также имеет значительный госдолг, аж 62,8% от общего ВВП страны, который по данным Всемирного банка и МВФ, составляет 592,2 млрд долл. Сумма самого долга достигает 372 млрд долл.

На 10 месте по уровню государственного долга в долларовом эквиваленте разместилась Румыния. При 250,1 млрд долл. собственного ВВП страна задолжала еще 149,2 млрд долл.

Далее идет Венгрия с госдолгом в 127 млрд долл., что составляет 78,9% от ВВП страны. И на 12 позиции Украина с валовым внешним долгом в 125,7 млрд долл. Общий показатель ВВП страны составляет 153,8 млрд, а задолженность составляет 81,7%.

Болгария задолжала 44,8 млрд долл. Латвия ‒ 43,3 млрд долл., а Литва ‒ 43,2 млрд долл.

Беларусь & #8210; 42,1 млрд долл., что составляет 66,8% от ВВП страны. Долг Эстонии составил 28,7 млрд грн, а Грузии ‒ 20,3 млрд долл. Армения при ВВП в 13,7 млрд долл. задолжала 12,9 млрд. Молдова ‒ 8,4 млрд долл., что составляет 69,9% от внутреннего валового продукта страны.

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