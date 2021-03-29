Какими услугами страховых компаний пользуются украинцы (опрос)

Более трети украинцев имеют полисы медицинского страхования. Среди опрошенных украинцев свое здоровье застраховали 35,7%.

Об этом свидетельствует совместный опрос Finance.ua и страховой компании oh.ua.

Второй по популярности услугой на страховом рынке Украины (33%) оказалось страхование ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). Еще 11% пользуются программой добровольного страхования КАСКО, 9% – застраховали свое имущество.

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А вот оставшиеся 10,4% украинцев, которые участвовали в опросе, не имели ни одного действующего договора страхования.

Продлевать ли страховку? Задав этот вопрос, мы хотели узнать, довольны ли респонденты услугами своих страховых компаний. Оказалось, что 76% опрошенных намерены продлить текущую страховку. Еще 17% планируют воспользоваться услугами другой страховой. А 7% заявили о том, что не планируют продлевать свои полисы.

Интересно, что среди тех, кто не желает продлевать текущую страховку или хочет сменить страховщика, 43% – обладатели полиса медицинского страхования и 37% — ОСАГО.

Идеальный сервис — какой он? Согласно ответам респондентов мы составили ТОП-6 важных факторов, которые делают сервис страховиков лучше. Среди них:

хорошая служба поддержки — 23,9%;

наличие всей нужной информации о рынке и продуктах — 21,4%;

большой выбор страховых продуктов — 18,5%;

низкие цены и большие скидки — 15,1%;

быстрое оформление страховки — 10,9%;

простота выбора — 10,1%.

Кстати, самый удобный способ купить страховку онлайн — на oh.ua. Портал сам регулярно мониторит страховщиков на платежеспособность и скорость выплат. При этом цены в oh.ua даже ниже, чем напрямую у страховой компании.

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