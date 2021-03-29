0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

Какими услугами страховых компаний пользуются украинцы (опрос)

Какими услугами страховых компаний пользуются украинцы (опрос)

Более трети украинцев имеют полисы медицинского страхования. Среди опрошенных украинцев свое здоровье застраховали 35,7%.

Об этом свидетельствует совместный опрос Finance.ua и страховой компании oh.ua.

Второй по популярности услугой на страховом рынке Украины (33%) оказалось страхование ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). Еще 11% пользуются программой добровольного страхования КАСКО, 9% – застраховали свое имущество.

Читайте также: Основные причины отказа в страховании

А вот оставшиеся 10,4% украинцев, которые участвовали в опросе, не имели ни одного действующего договора страхования.

Продлевать ли страховку? Задав этот вопрос, мы хотели узнать, довольны ли респонденты услугами своих страховых компаний. Оказалось, что 76% опрошенных намерены продлить текущую страховку. Еще 17% планируют воспользоваться услугами другой страховой. А 7% заявили о том, что не планируют продлевать свои полисы.

Интересно, что среди тех, кто не желает продлевать текущую страховку или хочет сменить страховщика, 43% – обладатели полиса медицинского страхования и 37% — ОСАГО.

Идеальный сервис — какой он? Согласно ответам респондентов мы составили ТОП-6 важных факторов, которые делают сервис страховиков лучше. Среди них:

  • хорошая служба поддержки — 23,9%;
  • наличие всей нужной информации о рынке и продуктах — 21,4%;
  • большой выбор страховых продуктов — 18,5%;
  • низкие цены и большие скидки — 15,1%;
  • быстрое оформление страховки — 10,9%;
  • простота выбора — 10,1%.

Кстати, самый удобный способ купить страховку онлайн — на oh.ua. Портал сам регулярно мониторит страховщиков на платежеспособность и скорость выплат. При этом цены в oh.ua даже ниже, чем напрямую у страховой компании.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Страхование
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.