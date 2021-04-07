Как расплатиться по старым долгам за «коммуналку» и не накопить новые — советы эксперта

По данным Государственной службы статистики, за потребленные воду, газ и свет украинцы на сегодняшний день задолжали более 81 миллиарда гривен. Рассчитаться или оформить реструктуризацию долга лучше во время карантина, ведь потом придется платить пеню.
Профессор Киевской школы экономики Владимир Вахитов в эфире Украинского радио рассказал, как расплатиться по старым долгам и не накопить новые.
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По словам экономиста, наличие долга за коммунальные услуги в перспективе может стать основанием для перекрытия воды соответствующими службами, или передачи дела к судебным исполнителям, которые могут отобрать имущество, реализовать его и за полученные деньги выплатить долг.
«Даже если эта сумма небольшая, то сейчас лучшее время, чтобы заняться ее реструктуризацией. Реструктуризация — это возможность выплачивать долг частями согласно графику, который вы согласуете с организацией, которой вы задолжали. То есть, если вы должны выплатить 1000 гривен, которые накопились у вас достаточно давно и вы не можете отдать сразу, то вам нужно подписать договор с организацией, которой вы задолжали, и установить график погашений. Часть долга вы сможете оплатить без дополнительных финансовых потерь без пени и штрафов», — отметил Вахитов.
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По словам эксперта, технически коммунальные службы могут отрезать водоснабжение.
«В простейшем случае можно снять кран и запломбировать его», — пояснил он.
Оплата реструктуризации будет зависеть от суммы долга и графика погашения.
«Например, если долг 10 тысяч гривен и плательщик утверждает, что может его оплатить за 5 лет, то он будет платить 2000 гривен в год. Этот график реструктуризации будет больше вас дисциплинировать», — рассказал экономист.
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