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Международные резервы Украины за месяц сократились на 5%

Международные резервы Украины за месяц сократились на 5%

По состоянию на 1 апреля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 млн долл. США (в эквиваленте). В марте они уменьшились на 5% ввиду значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Динамику резервов в течение марта определяли следующие факторы:

1. Операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долл. США (в эквиваленте). В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долл. США. Кроме того, в марте было уплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долл. США (в эквиваленте).

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2. Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долл. США (в эквиваленте).

3. Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть месяца валютный рынок был практически сбалансированным. В то же время в отдельные дни на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, что позволило Национальному банку пополнить резервы на 50,5 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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По материалам Finance.UA
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