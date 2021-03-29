Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок

На сегодняшний день Украина договорилась о поставках вакцин от COVID нескольких производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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«На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин», — отметил Степанов.
Что касается конкретных производителей, то это:
Таким образом, в целом украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.
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