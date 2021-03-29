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Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок

Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок

На сегодняшний день Украина договорилась о поставках вакцин от COVID нескольких производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин», — отметил Степанов.

Что касается конкретных производителей, то это:

  • 10 млн доз вакцины Novavax — поставки которой начнутся в июле 2021 года;
  • 3 млн доз вакцины Covishield — 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;
  • 2 млн доз вакцины от компании Sinovac — 215 тысяч доз уже находятся в Украине;
  • 10 млн доз вакцины от компании Pfizer — поставки в течение года;
  • 8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Таким образом, в целом украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

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По материалам РБК-Украина
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