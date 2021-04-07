В Нацбанке разъяснили, что такое система идентификации BankID и как ею пользоваться

В НБУ рассказали, как проходит процесс идентификации в Системе BankID и кто является участниками процесса взаимодействия.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка на странице в Facebook.

«Сегодня уже 99% держателей платежных карт в Украине могут воспользоваться удаленной идентификацией с помощью Системы BankID НБУ. Ведь три новых банка — участники системы присоединились на протяжении марта-апреля. Это Банк Львов, Кристалбанк и государственный JSC Ukreximbank. Еще 8 банков находятся в процессе присоединения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, одной из наиболее востребованных услуг с использованием нашей системы является авторизация в мобильном приложении «Дія».

Как подключиться к BankID:

на сайте или в мобильном приложении учреждения, которое подключено к системе, выбираете необходимую услугу и способ идентификации — Система BankID НБУ ;

; нажимаете на логотип банка, в котором у вас открыт счет, проходите авторизацию и даете согласие на передачу данных;

после аутентификации сразу можно получить услугу на портале без необходимости личных визитов в то или иное учреждение.

Кто является участниками процесса взаимодействия в Системе BankID НБУ и как происходит процесс идентификации:

1. Пользователь — физическое лицо, которое для получения онлайн-услуги инициирует запрос на электронную дистанционную идентификацию.

2. Абонент-идентификатор — банк Украины, в котором у пользователя открыт счет. При этом банк должен быть подключен к Системе BankID НБУ.

3. Абонент-поставщик услуги — юридическое лицо-резидент или государственное учреждение, которое на собственном сайте или в мобильном приложении предоставляет онлайн-услуги, требующие передачи личных данных.

Как защищен этот процесс передачи:

1. Прежде чем передать ваши данные абоненту-поставщику услуги, ваш банк накладывает на электронное подтверждение идентификации (фактически — это файл специального формата, содержащий ваши данные) квалифицированную электронную печать и шифрует подписанное электронное подтверждение идентификации с использованием квалифицированного сертификата шифрования.

2. Данные шифруются банком исключительно под конкретного абонента-поставщика услуг, от которого получен запрос, и только он может с использованием собственных сертификатов шифрования их расшифровать.

3. Интернет-канал передачи данных тоже защищен.

4. При этом персональные данные пользователей не сохраняются в Системе BankID НБУ, а только передаются в зашифрованном виде через нее. Даже Национальный банк Украины и администраторы системы не имеют технической возможности их расшифровать.

5. Банки-идентификаторы и поставщики услуг работают в системе только после выполнения требований защиты информации, которые установлены техническими спецификациями системы.

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