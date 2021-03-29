Инфляция в Украине побила рекорд последних полутора лет — Reuters

По итогам марта 2021 года инфляция в Украине достигла 8%. Это полуторагодичный рекорд, превышающий ожидания Национального банка Украины, которые оценивались в 7,6%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос украинских аналитиков.

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Отмечается, что инфляция разогналась до 7,5% в феврале и в марте ускорилась, вопреки сделанному НБУ повышению учетной ставки. Аналитики украинских банков и брокерских компаний обвиняют в таком росте потребительских цен ситуацию на мировых товарных рынках. За последний год, в частности, на 37-156% выросли цены на пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло и сырое масло.

Аналитики предполагают, что дисбаланс между негативными экономическими показателями и высокими доходами потребителей дал дополнительный толчок потребительскому спросу и ценам. По данным инвестиционной компании ICU, цены на продукты питания и энергоносители продолжили оказывать давление на инфляцию.

Также свою роль сыграло падение экономики по итогам всего 2020 года и 1 квартала 2021 года. К концу 2021 года инфляция может замедлиться до 7%, если правительству удастся восстановить заимствования из Международного валютного фонда и снять карантин для восстановления экономики.

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