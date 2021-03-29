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Задолженность по зарплатам в 2020 выросла до более 3 миллиардов

Задолженность по зарплатам в 2020 выросла до более 3 миллиардов

Задолженность по выплате заработной платы в прошлом году выросла до 3 млрд 130 млн грн.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе презентации своего ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.

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«Продолжает нарушаться право на оплату труда. Задолженность по заработной плате выросла до 3 млрд 130 млн грн. Наконец, благодаря проведенной работе, все же, правительством принято решение и создана межведомственная рабочая группа 28 октября 2020 года и 17 декабря было первое заседание. Такая комиссия по решению вопросов задолженности не собиралась почти три года», — отметила она.

Кроме того, по словам омбудсмена, многие пенсионеры находятся ниже черты монетарной бедности из-за несоответствия прожиточного минимума, установленного законом, фактическому его размеру.

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«Моя рекомендация в ежегодном докладе 2019 года по установлению прожиточного минимума в размере не ниже фактического, не выполнена, и по закону „О государственном бюджете на 2021 год“ размер прожиточного минимума в два раза меньше, чем фактически в ценах января 2021 года», — заметила Денисова.

Также мониторинг показал нарушение прав граждан на льготы во время карантина из-за приостановления или ограничения льготного проезда граждан в общественном транспорте. Как отметила Уполномоченный по правам человека, после ее вмешательства такое право было восстановлено.

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По материалам УКРИНФОРМ
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