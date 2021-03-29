Какие зарплаты предлагают в вакансиях Госслужбы занятости (инфографика)

В марте на одну вакансию, зарегистрированную в Государственной службе занятости, претендовали 8 кандидатов. При этом в целом количество вакансий составило 61 тыс. единиц.
Об этом свидетельствует информация на сайте Госслужбы занятости.
Среди зарегистрированных безработных наибольшую долю составляют лица старше 45 лет (42%). Возраст еще 30% безработных — до 35 лет, 28% – 35−44 года.
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Зарплаты. Чаще всего работодатели предлагают заработок от 6 тыс. до 7 тыс. гривен — таких в марте было 30%. Еще 28% предлагают минимальную зарплату 6 тыс. гривен. От 7 тыс. до 9 тыс. гривен готовы платить 18% работодателей, от 9 тыс. до 11 тыс. — 12%.
В среднем в Украине в вакансиях предлагалась зарплата 8 тыс. гривен.
Оплата труда по профессиональным группам:
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