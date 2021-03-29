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СБУ разоблачила схему присвоения земли на 80 миллионов

СБУ разоблачила схему присвоения земли на 80 миллионов

Служба безопасности Украины раскрыла противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Процедуру отчуждения «сопровождали» чиновники Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджмент агрохолдинга привлек к сделке ряд коммерческих структур. Дельцы незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.


Фото: СБУ

После оформления права собственности организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли. Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингив региона.

Досудебным следствием задокументировано, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тыс. гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. По предварительным выводам специалистов сумма ущерба, причиненного государству, составляет почти 80 миллионов гривен.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

По материалам Finance.UA
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