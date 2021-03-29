Мошенница продавала одни и те же квартиры под Киевом по несколько раз

В Киевской области поймали мошенницу, которая продавала квартиры в новостройках по несколько раз.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
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Как рассказали правоохранители, 40-летняя женщина, пользуясь доверием покупателей, продавала по несколько раз одни и те же квартиры одного из жилых комплексов, расположенных под Киевом в Крюковщине.
В итоге жертвами мошенницы стали 10 человек, они заплатили преступнице около 5 млн гривен. По месту жительства подозреваемой были проведены обыски, в ходе которых нашли вещественные доказательства. Женщине сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает срок до 12 лет.
Сейчас полиция проверяет о возможной ее причастности к другим подобным правонарушениям.
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