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Мошенница продавала одни и те же квартиры под Киевом по несколько раз

Мошенница продавала одни и те же квартиры под Киевом по несколько раз

В Киевской области поймали мошенницу, которая продавала квартиры в новостройках по несколько раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, 40-летняя женщина, пользуясь доверием покупателей, продавала по несколько раз одни и те же квартиры одного из жилых комплексов, расположенных под Киевом в Крюковщине.

В итоге жертвами мошенницы стали 10 человек, они заплатили преступнице около 5 млн гривен. По месту жительства подозреваемой были проведены обыски, в ходе которых нашли вещественные доказательства. Женщине сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает срок до 12 лет.

Сейчас полиция проверяет о возможной ее причастности к другим подобным правонарушениям.

По материалам Обозреватель
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