Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха

Исследователи из США использовали ИИ для того, чтобы предсказать качество воздуха. С этим не справлялись спутники или станции на Земле.
Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива влияет на здоровье человека, но предсказать его уровень очень сложно. Теперь группа ученых использовала компьютерное моделирование для того, чтобы детальнее изучить качество воздуха. Результаты исследования группы могут быть полезны для моделистов, изучающих, как изменение климата влияет на экономические факторы, такие как производительность труда в промышленности и изменения в здоровье человека.
«Качество воздуха — одна из главных проблем в городской местности, которая влияет на жизнь людей, — отметил Манжу Юй, доцент кафедры географии в штате Пенн. — Тем не менее, существующие наблюдения недостаточны для предоставления всеобъемлющей информации, которая могла бы помочь уязвимым группам населения».
Спутниковые и наземные наблюдения позволяют измерить загрязнение воздуха, но они ограничены, говорят ученые. Спутники, например, могут пролетать мимо определенного места в одно и то же время каждый день и не замечать, как различаются выбросы. Наземные метеостанции постоянно собирают данные, но только в ограниченном количестве мест.
Для решения этой проблемы ученые использовали глубокое изучение — вид машинного обучения, которое можно использовать для анализа взаимосвязи между спутниковыми и наземными наблюдениями. По словам ученых, углерод в значительной степени связан с выбросами, производимыми транспортными средствами и заводами.
«Проблема заключается в том, что выбросы могут варьироваться в зависимости от дня. Но у нас не было почасового инструмента для отслеживания загрязнения воздуха. Теперь, сравнивая данные наблюдений с поверхности и со спутника, мы можем на самом деле получить оценки с более высоким пространственным и временным разрешением».
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