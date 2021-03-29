Сумма непогашенных кредитов неплатежеспособных банков достигает 230 млрд грн – ФГВФЛ

По состоянию на апрель 2021 года в Украине сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков достигает 230 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос Радио Свобода.
«Сумма выведенных активов разнится по каждому банку. И в целом для Фонда исходной цифрой для расчета является сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков. На сегодня она составляет 230 млрд грн. Фактически это и есть объем средств, на возврат которых рассчитывает Фонд как учреждение, главной целью функционирования которой является защита интересов кредиторов неплатежеспособных банков», — отметили в фонде.
В ФГВФЛ рассказали, что из общей суммы неудовлетворенных требований кредиторов:
В фонде также пояснили, что в мире более распространенной является практика добровольного урегулирования возврата таких активов.
«Как показывает международный опыт, расследование в уголовных процессах и судебные процессы — это довольно длительные механизмы привлечения к ответственности, поэтому в мире более распространенной является практика добровольного урегулирования. Именно разработка и реализация единой государственной стратегии в этом вопросе является тем катализатором, который может ускорить такие процессы и сделать их более эффективными», — добавили в ФГВФЛ.
В январе 2021 ФГВФЛ сообщил, что в 2020 году поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4,3 миллиарда гривен.
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