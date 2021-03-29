Сумма непогашенных кредитов неплатежеспособных банков достигает 230 млрд грн – ФГВФЛ

По состоянию на апрель 2021 года в Украине сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков достигает 230 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос Радио Свобода.

«Сумма выведенных активов разнится по каждому банку. И в целом для Фонда исходной цифрой для расчета является сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков. На сегодня она составляет 230 млрд грн. Фактически это и есть объем средств, на возврат которых рассчитывает Фонд как учреждение, главной целью функционирования которой является защита интересов кредиторов неплатежеспособных банков», — отметили в фонде.

В ФГВФЛ рассказали, что из общей суммы неудовлетворенных требований кредиторов:

69,2 млрд грн — это неудовлетворенные требования самого фонда (средства, потраченные Фондом на выплату гарантированного возмещения вкладчикам и ликвидацию банков);

почти 18,5 млрд грн — недовольные требования НБУ ;

; 3,45 млрд грн — неудовлетворенные требования налоговой службы к неплатежеспособным банкам;

6,3 млрд грн — неудовлетворенные требования государственных банков;

137,2 млрд грн — требования других кредиторов, в том числе юридических лиц, клиентов неплатежеспособных банков.

В фонде также пояснили, что в мире более распространенной является практика добровольного урегулирования возврата таких активов.

«Как показывает международный опыт, расследование в уголовных процессах и судебные процессы — это довольно длительные механизмы привлечения к ответственности, поэтому в мире более распространенной является практика добровольного урегулирования. Именно разработка и реализация единой государственной стратегии в этом вопросе является тем катализатором, который может ускорить такие процессы и сделать их более эффективными», — добавили в ФГВФЛ.

В январе 2021 ФГВФЛ сообщил, что в 2020 году поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4,3 миллиарда гривен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫