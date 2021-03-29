Прогноз курса валют: что будет с долларом в апреле

На этой неделе курс и дальше будет колебаться в диапазоне 27,7 — 28 грн за доллар. Ожидается, что до конца месяца гривна вернется к плавному ревальвационному тренду 27,5 — 27,7 грн за доллар.
На фоне низкой активности торги в понедельник закрылись на уровне 27,83 — 27,87 грн за доллар. С 30 марта по 5 апреля гривна двигалась в коридоре 27,8 — 28,1 грн/доллар. Об этом говорится в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook.
Кроме того, дальнейшее укрепление гривны во второй половине недели сдерживалось обострением военной и эпидемической ситуации. На фоне резкого увеличения спроса Национальный банк продал $50 млн за 27,98 грн и таким образом ограничил «разгон» курса на отметке 28,05 грн за доллар.
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В то же время 5 апреля резко снизился спрос на валюту со стороны импортеров из-за транспортного коллапса в Киеве.
Кроме того, импорт товаров в марте вырос до $5,7 млрд против $4,3 млрд в среднем за январь — февраль. До 80% прироста импорта пришлось на потребительский сегмент и 20% — на производственное оборудование.
В частности, скорректированные трендовое значения объемов импортных поставок на апрель — май находятся в диапазоне $4,3 — 4,5 млрд, что означает сохранение профицита предложения валюты и возврат к предыдущему прогнозу платежного баланса, согласно которому 2021 год должен стать годом притока валюты в страну на уровне более $7 млрд.
Однако из-за ужесточения карантинных ограничений давление импортного ритейла и туризма на валютный рынок в апреле, наоборот, снизится.
Согласно прогнозу, профицит валюты на рынке по итогам месяца будет находиться в диапазоне $0,2 — 0,4 млрд. Именно это даст возможность гривны до конца месяца вернуться к плавному ревальвационному тренду 27,5 — 27,7 грн за доллар.
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