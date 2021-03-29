Facebook Pay получил персонализированные QR-коды

Facebook Pay получил новую функцию — персонализированные QR-коды, благодаря которым можно осуществлять денежные переводы друзьям или семье. Для этого достаточно отсканировать этот код на экране смартфона и указать желаемую сумму.
Facebook Pay запустили в 2019 году, прежде всего, для оплаты за покупки. В Украине Facebook Pay начал работать в августе 2020 года. А сервис Shopping Tags (Facebook Shop) у нас запустили только в марте 2021 года.
Сервис для оплаты интегрирован во все приложения компании, включая Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Теперь гигант социальных сетей надеется привлечь как можно больше людей через личные платежи.
Пользователям будет доступна новая кнопка «сканирование». Нажатие на нее позволяет сканировать QR-коды других лиц, выбрать сумму и отправить деньги. Кроме того, Facebook Pay также представляет персонализированные ссылки на оплату, которые автоматически направляют на безопасную страницу для передачи денег на вашу учетную запись. Сейчас функция тестируется пользователями в США. Когда ее запустят для всех — не сообщается.
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