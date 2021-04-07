Как получить кадастровый номер для земельного участка, зарегистрированного до 2004 года

Если у вашего земельного участка нет кадастрового номера, потому что он зарегистрирован до 2004 года, полноценно распоряжаться им вы не можете.

О внесении таких участков в Кадастр пишет Минюст.

Получить кадастровый номер:

Обратитесь к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их перечень можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и закажите разработку технической документации по землеустройству на каждый земельный участок.

Подайте документы в орган Госгеокадастра по местонахождению земельного участка. Кто может это сделать:

инженер-землеустроитель через веб-портал электронных услуг; вы лично в Центре предоставления административных услуг.

Документы: заявление о государственной регистрации земельного участка;

оригинал документации по землеустройству;

электронный документ со сведениями о земельном участке.

После подачи ваши документы будут проверять на соответствие государственным требованиям. Если подавал землеустроитель – на это уйдет до 7 дней. Если вы – до 14 дней.

Получите выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Обратитесь к регистратору прав собственности, например, к нотариусу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. В результате должны получить выписку из реестра прав собственности о регистрации.

Государственный акт и выписка из реестра прав собственности и будут удостоверять ваше право собственности на земельный участок.

Справка Finance.ua:

Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году. По состоянию на 1 января 2021 г. самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 грн за 1 га. Сообщается, что также свыше 30 тыс. грн за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31 111 грн.), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской (32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 грн) областях.

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