Как получить кадастровый номер для земельного участка, зарегистрированного до 2004 года

Если у вашего земельного участка нет кадастрового номера, потому что он зарегистрирован до 2004 года, полноценно распоряжаться им вы не можете.
О внесении таких участков в Кадастр пишет Минюст.
Получить кадастровый номер:
Документы: заявление о государственной регистрации земельного участка;
После подачи ваши документы будут проверять на соответствие государственным требованиям. Если подавал землеустроитель – на это уйдет до 7 дней. Если вы – до 14 дней.
Получите выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.
Обратитесь к регистратору прав собственности, например, к нотариусу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. В результате должны получить выписку из реестра прав собственности о регистрации.
Государственный акт и выписка из реестра прав собственности и будут удостоверять ваше право собственности на земельный участок.
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