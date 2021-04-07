0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Как получить кадастровый номер для земельного участка, зарегистрированного до 2004 года

Как получить кадастровый номер для земельного участка, зарегистрированного до 2004 года

Если у вашего земельного участка нет кадастрового номера, потому что он зарегистрирован до 2004 года, полноценно распоряжаться им вы не можете.

О внесении таких участков в Кадастр пишет Минюст.

Получить кадастровый номер:

  • Обратитесь к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их перечень можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и закажите разработку технической документации по землеустройству на каждый земельный участок.
  • Подайте документы в орган Госгеокадастра по местонахождению земельного участка. Кто может это сделать:
  • инженер-землеустроитель через веб-портал электронных услуг; вы лично в Центре предоставления административных услуг.

Документы: заявление о государственной регистрации земельного участка;

  • оригинал документации по землеустройству;
  • электронный документ со сведениями о земельном участке.

После подачи ваши документы будут проверять на соответствие государственным требованиям. Если подавал землеустроитель – на это уйдет до 7 дней. Если вы – до 14 дней.

Получите выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

Обратитесь к регистратору прав собственности, например, к нотариусу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. В результате должны получить выписку из реестра прав собственности о регистрации.

Государственный акт и выписка из реестра прав собственности и будут удостоверять ваше право собственности на земельный участок.

Справка Finance.ua:

  • Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году. По состоянию на 1 января 2021 г. самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 грн за 1 га. Сообщается, что также свыше 30 тыс. грн за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31 111 грн.), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской (32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 грн) областях.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.