Страховщики в прошлом году показали рекордные прибыли

По итогам 2020 года небанковские финансовые учреждения нарастили объемы операций, в частности страховые компании заработали 2,2 млрд грн.

Об этом говорится в апрельском обзоре небанковского финансового сектора от НБУ.

По данным Нацбанка, почти все сегменты зафиксировали существенные, а некоторые – и рекордные показатели доходности, только кредитные союзы получили убытки вследствие формирования резервов под кредитные потери.

Страховые компании в IV квартале возобновили рост активов после сокращения во II и III кварталах. Также выросли валовые страховые премии, уровень выплат составил 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни, в течение года он почти не менялся.

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За 2020 год страховщики продемонстрировали рекордные прибыли – 2,2 млрд грн. Рентабельность активов сегмента составляет 3,4%, это лучший показатель среди всех небанковских финучреждений.

Кредитные союзы – наименьший по размеру сегмент – оказался уязвимым к кризисным явлениям из-за снижения платежеспособности заемщиков и законодательного запрета на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов.

Это привело к ухудшению качества кредитного портфеля. Доля просроченных на свыше 90 дней кредитов за год выросла более раза, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года. Активы сегмента за IV квартал сократились на 11%.

Активы финансовых компаний, несмотря на уменьшение в IV квартал, по результатам прошлого года выросли на 12%. В IV квартале росли кредитование и факторинговые операции, преимущественно связанные с покупкой проблемной задолженности, которые по объемам почти сравнялись с кредитованием. Объем операций финансового лизинга в последнем квартале вырос на 44% по сравнению с предыдущим. Объем доходов финкомпаний в 2020 году был выше, чем годом ранее.

В IV квартале объем нового кредитования ломбардами отвечал показателю 2019 года. Структура предоставленных кредитов по видам залога и коэффициент покрытия кредитов залогом в течение года оставались неизменными, поэтому в прошлом году этот сегмент продемонстрировал прибыль на уровне 2019 года.

Дальнейшее гармоничное развитие небанковского сектора обеспечит ожидаемое в 2021 году принятие новых законов по регулированию этого сектора рынка. В частности, будут урегулированы вопросы прозрачной структуры собственности, платежеспособности, надлежащего управления рисками, защиты прав потребителей.

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