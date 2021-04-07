В ARK Invest предсказали десятикратный рост капитализации Bitcoin

В ближайшие годы Bitcoin превзойдет капитализацию золота в $10 трлн и превратится в основной финансовый инструмент.

Об этом заявили аналитики инвестиционного фонда ARK Invest, пишет Cointelegraph.

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Текущая капитализация первой криптовалюты уже превышает $1 трлн, и эксперты не сомневаются, что ее десятикратный рост — вопрос времени.

«Bitcoin — это улучшенная в сотни раз версия драгоценного металла. И существует большая вероятность того, что первая криптовалюта в скором времени затмит золото», — заявил криптоаналитик ARK Invest Ясин Эльманджра.

Он также указал на несостоятельность критики криптовалюты со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, которая назвала монету спекулятивным активом.

«Это устаревшие аргументы, которые люди приводят из-за отсутствия образования и нежелания изучать вопрос», — сказал Эльманджра.