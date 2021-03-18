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Bitcoin может взлететь до $300 000 и рухнуть на 80-90% – прогнозы

Bitcoin может взлететь до $300 000 и рухнуть на 80-90% – прогнозы

Уже этим летом курс первой криптовалюты может подняться до $100 000 за монету, прогнозируют эксперты.

Знаменитый брокер Джордан Белфорт отказался от своего прогноза о неминуемом падении Bitcoin, сделанного в эфире телешоу в 2017 году. По словам главы фирмы Stratton Oakmont, его позиция по отношению к первой криптовалюте была неверной, и стоимость цифровой монеты таки вырастет до отметки $100 000.

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Бобби Ли, соучредитель криптовалютной биржи BTCC, также не исключает взлета ВТС до $100 000 за монету. По его словам, это может произойти уже летом 2021-го.

Эксперт обращает внимание на то, что циклы бычьего рынка Bitcoin приходятся на каждые 4 года, и нынешний цикл является довольно большим.

При этом в перспективе Бобби Ли допускает рост стоимости первой криптовалюты до $300 000 с той лишь оговоркой, что после данного ралли следует ожидать долгосрочного (от двух до трех лет) падения курса ВТС.

По его словам, инвесторам следует готовиться к тому, что цена Bitcoin может рухнуть «на 80-90% от исторического пика».

По материалам ua-banker
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