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Объемы продаж автомобилей класса люкс возросли — CNN

Объемы продаж автомобилей класса люкс возросли — CNN

В условиях пандемии коронавируса объемы продаж автомобилей в целом снизились из-за закрытия заводов и перебоев с поставками, но для производителей машин класса люкс, таких как Ferrari, Bentley и Lamborghini, прошлый год был весьма успешным.

Об этом пишет CNN.

«Я занимаюсь этим бизнесом 40 лет и никогда не видел ничего подобного», — сказал в комментарии телеканалу Брайан Миллер, глава компании Manhattan Motors, которая продает дорогие авто.

В США в прошлом году объемы продаж легковых автомобилей снизились на 10% по сравнению с 2019 годом. Даже несмотря на то, что в четвертом квартале в этом бизнесе наблюдался заметный рост, превзойти показатели аналогичного периода 2019 года не удалось.

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При этом машин стоимостью более 80 тысяч долларов в четвертом квартале 2020 года было продано почти вдвое больше, чем в последние месяцы 2019-го. Объемы продаж машин с ценником от 100 тысяч долларов выросли на 63%, сообщил Тайсон Джомини, вице-президент по аналитике данных в компании JD Power. По его словам, большую роль сыграла ситуация на фондовом рынке. А поскольку особой возможности тратить деньги на поездки не было, многие сосредоточились на предметах роскоши, таких как дорогие автомобили.

Джомини добавил, что движущей силой роста спроса на роскошные авто стали молодые покупатели, в частности технари-миллениалы.

Для Bentley, бренда ультра-роскошных машин, прошлый год оказался лучшим за его 101-летнюю историю, хотя завод в британском городе Крю пришлось закрыть на семь недель. В 2020 году Bentley Motors Ltd, которая входит в Volkswagen Group, продала 11 206 автомобилей и внедорожников — примерно на 100 штук больше, чем в 2019 году, который и так был рекордным. Председатель Bentley Адриан Холлмарк рассказал CNN, что объемы продаж в Китае выросли примерно на 50%. Особенно популярен обновленный седан Flying Spur.

Для Lamborghini, которая также входит в немецкую группу Volkswagen, в 2020 год стал самым прибыльным годом в истории компании и вторым по объемам продаж: только в 2019 году было продано больше автомобилей бренда. В 2020 году автопроизводитель продал 7430 автомобилей и внедорожников — на 9,5% меньше, чем в 2019 году. При этом последний квартал 2020 года был лучшим в истории итальянского производителя суперкаров.

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Продажи Ferrari упали примерно на 10% в 2020 году, но автопроизводитель установил рекорды по продажам и выручке в четвертом квартале. Компания объявила, что количество заказов новых машин также находится на рекордном уровне.

Однако не все автопроизводители высокого класса добились успеха в прошлом году. Например, объемы продаж Rolls-Royce упали более чем на 26% по сравнению с рекордным 2019 годом.

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По материалам НВ
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