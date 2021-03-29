Нацбанк подсчитал участников финансового рынка

В марте продолжилась тенденция на уменьшение количества участников небанковского финансового рынка, которая наблюдалась до февраля 2021 года.

Об этом говорят данные НБУ.

В марте количество небанковских финучреждений уменьшилось с 2010 до 2003. В то же время количество банковских учреждений осталось неизменным и составляет 73 банка.

Сейчас небанковский рынок состоит из 188 рисковых (non-life) (было 190) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 292 ломбардов (было 298), 316 кредитных союзов, 144 лизинговых компаний, 977 финансовых компаний (было 976), 65 страховых брокеров.



Инфографика: НБУ

На платежном рынке работает 38 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В марте Нацбанк зарегистрировал 6 новых финкомпаний и одну лизинговую компанию, а также платежную систему PaySystems, созданную платежной организацией-резидентом АО «Укркарт», и согласовал условия и порядок деятельности японской международной карточной системы JCB Payment System, созданной нерезидентом.

В то же время 6 ломбардов, одна лизинговая компания, 5 финкомпаний и 2 страховые компании покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из реестров.

В марте в НБУ поступило 563 запроса от участников рынка. Наибольшее количество запросов касалось финкомпаний, ломбардов и лизингодателей – 486. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 7 и страховщиков – 70.

В марте количество запросов увеличилось на 30% по сравнению с февралем. Также продолжилась тенденция уменьшения количества заявителей на аннулирование лицензий (24 по сравнению с 25 в феврале и 59 в январе).

Кроме того, увеличилось количество согласований на приобретение существенного участия в небанковских финансовых учреждениях (18 против 7 в феврале).

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