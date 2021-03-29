США хотят ввести пошлины на товары из стран, обложивших налогами американские онлайн-компании

США готовятся в ответ на введение рядом стран в отношении американских онлайн-компаний, работающих в их юрисдикции, таких как Amazon.com Inc. и Facebook Inc., ввести пошлины на их товары на сумму почти $1 миллиард ежегодно.
Об этом сообщил ресурс Bloomberg.
Согласно документам, опубликованным Торговым представительством США (USTR), размер пошлины может составить до 25% в год и ею будут облагаться товары, ввозимые в США, — от австрийских роялей и британских каруселей до турецких ковров и итальянских анчоусов.
По каждой из шести стран, включая Австрию, Великобританию, Индию, Испанию, Италию и Турцию, американское агентство предлагает ввести пошлины, примерно равные сумме налоговых поступлений, которые каждая из них, как ожидается, получит от американских компаний. Согласно подсчётам Bloomberg News, совокупная годовая стоимость пошлин составляет $880 млн.
В свою очередь, интернет-ассоциация, членами которой являются Amazon, Facebook и Google Alphabet Inc., приветствовала этот шаг Торгового представительства США. Публичное обсуждение предлагаемых им пошлин пройдёт в первой половине мая.
Следует отметить, что сейчас обсуждается при посредничестве Организации экономического сотрудничества и развития возможность замены цифровых налогов для каждой отдельной страны единым глобальным стандартом, но договорённость по этому поводу всё ещё не достигнута.
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