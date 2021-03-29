Капитал иностранных инвесторов в прошлом году сократился на $868 миллионов — Данилишин

Капитал иностранных инвесторов за 2020 год сократился на 868 млн долл.

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

«Сокращение годового объема иностранного капитала произошло впервые после 2015 года. По итогам 2020 года прирост прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал предприятий Украины рекордно сократился — до 760 млн долл., что составляет всего 0,5% ВВП», — написал Данилишин.

По его словам, тенденция к сокращению прироста иностранного капитала продолжается еще с 2007 года и особенно усилилась в период после кризиса 2014−2015 годов. Сокращение прироста инвестиций происходило несмотря на успехи украинской власти в консолидации государственных финансов, расчистке банковской системы, достижении низких темпов инфляции. Такие целевые ориентиры непременно декларировались международными партнерами как залог интенсивного поступления иностранного капитала в Украину. Однако очевидно, что это не повлияло на динамику иностранного инвестирования. В том числе и пребывание Украины в рамках соответствующих программ, заявил Данилишин.

Он отметил, что другой составляющей притока прямых инвестиций является реинвестированный капитал предприятий с иностранными инвестициями, которые уже работают на территории Украины. Вследствие пандемического кризиса усилилась убыточность предприятий, что привело к формированию негативных финансовых результатов и, как следствие, к уменьшению иностранного капитала в Украину, который вынужденно направлялся на покрытие убытков.

«Если за 2016−2019 гг. предприятия с иностранными инвестициями реинвестировали полученной прибыли в экономику Украины на сумму 7,9 млрд долл., то по итогам 2020 года сгенерированные убытки привели к уменьшению иностранного капитала на 1,3 млрд долл. В 2020 г. предприятия с иностранными инвестициями интенсифицировали начисление и выплату дивидендов по прибыли и усилили вывод капитала из Украины по этому каналу. Увеличение дивидендов влияет на уменьшение реинвестируемого дохода прибыльных предприятий и таким образом влияет на уменьшение потенциального дополнительного прироста иностранного капитала в стране», — отметил Данилишин.

По его словам, в целом за 2020 год уплачено дивидендов и процентов по прямым инвестициям в объеме 4,1 млрд долл., что составляет 8,4% от объемов иностранного капитала в Украину (в 2019 г. было 3,4 млрд долл. и 6,6% соответственно). Часть дивидендов приходится на банки с иностранным капиталом. В 2020 году банки с иностранным капиталом получили 5,0 млрд грн. процентного дохода по депозитным сертификатам и 3,8 млрд грн по ОВГЗ (итого около 330 млн долл.). Часть этого дохода выведена из Украины через дивиденды.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫