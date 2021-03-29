Что ждать от курса на этой неделе и в апреле?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,97 до 27,96 грн (-0,04%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время практически не изменились и остались вблизи 27,95/27,97.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,83/28,02 до 27,82/28,05 (-0,02%/+0,1%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет роста курса продажи с одновременным снижением покупки.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, отмечает, что нерезиденты продолжают сокращать свои портфели в ОВГЗ. За прошедшую неделю они распродали этих бумаг на 540 млн грн, и теперь объем их вложений составляет 103,72 млрд. Неделей ранее они продали облигаций на 1,75 млрд грн. Спрос нерезидентов на иностранные валюты оказывает давление на курс гривны к евро и доллару США.

Минфин Украины завтра проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены бумаги 5-ти выпусков в гривнах со сроком погашения в 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Так как Минфин не предлагает бонды в иностранных валютах, нерезиденты данное размещение пропустят и, судя по всему, давление на гривну продолжится.

«Полагаю, что на предстоящей неделе гривна к доллару США укрепится до уровня 27,90. Евро, вероятно, поднимется к отметке в 33,15», — прогнозирует Гойлов.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе не стоит ожидать заметного изменения курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,0 грн, а наличный доллар в банках — 27,9/28,1 грн. Что касается динамики гривны за весь прошлый месяц, то в марте она укрепилась и к доллару, и к евро, при этом падение евро было гораздо заметнее», — говорит эксперт.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,93 до 27,89 грн (-0,2%). Курс евро снизился с 34,15 до 32,72 грн (-4,2%).

«Более интенсивное падение евро связано с его снижением на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,2230 до 1,1740 (-4,0%). При этом с начала года доллар снизился к гривне на 1,4%, а евро подешевел к национальной валюте на 5,8%», — подчеркивает Иосуб.

В апреле он ожидает умеренное снижение доллара к гривне и более заметное снижение евро за счет того, что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке.

«К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6−28,1 грн, евро — в диапазоне 31,0−31,7 грн», — прогнозирует Иосуб.