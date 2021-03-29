Степанов назвал условия производства COVID-вакцины в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина должна разработать и производить собственную вакцину против коронавируса, потому что это вопрос национальной безопасности.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте также: Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

«Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою», — подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

«Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии — что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут. Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что на следует на это пойти. Потому что это вопрос национальной безопасности», — заявил министр.

Напомним, вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫