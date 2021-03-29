В Нью-Йорке введут «налог на пробки»

Департамент транспорта США наконец согласовал введение в Нью-Йорке так называемого налога на пробки — сбора с автомобилистов на пользование инфраструктурой в пиковые часы или самыми загруженными дорогами.

Об этом сообщает Gothamist.

Нью-Йорк принял этот план еще в 2019 году, и если бы его вовремя утвердило федеральное правительство, он вступил бы в силу уже в январе 2021-го. Вместо этого администрация Дональда Трампа в течение двух лет блокировала проект.

С автомобилистов, въезжающих в центральный Манхэттен, ежедневно будет взиматься плата. Этот район станет крупнейшей в США зоной с налогом на пробки. Предполагается, что за четыре года налог обеспечит транспортному управлению Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority) поступления в размере 15 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на развитие муниципального транспорта.

«Налог на пробки — доказанная мировая практика уменьшения заторов, повышения доступности и надежности общественного транспорта и улучшения качества воздуха», — цитирует Bloomberg CityLab губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Оппоненты грозят подать в суд, подчеркивая, что налог прежде всего бьет по жителям отдаленных от делового центра пригородов, таких как Лонг-Айленд, Вестчестер и Нью-Джерси. Именно им сложнее добраться до Манхэттена без автомобиля.

Напомним, в прошлом году в Нью-Йорке решили обложить налогом онлайн-шопинг, чтобы компенсировать затраты на работу общественного транспорта. Общественный транспорт мегаполиса столкнулся со значительными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

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