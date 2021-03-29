Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)

Летом 2021 года в больнице Красного Креста города Кумамото, Япония, начнутся испытания водородного санитарного фургона марки Toyota. Эта уникальная машина — первая в мире карета скорой помощи с водородной силовой установкой.
Основой для фургона стал автобус Toyota Coaster, у которого стандартный турбодизель заменили силовой установкой на топливных элементах от водородного седана Toyota Mirai.
В такой системе электроэнергия вырабатывается прямо на борту автомобиля в процессе химической реакции между хранящимся в трех баках водородом (7,2 кг) и кислородом из воздуха.
Полученное электричество накапливается в литий-ионной батарее, которая питает тяговый электродвигатель мощностью 182 л.с. (134 кВт). Заправка баков водородом занимает 3 минуты на специализированной заправке. Запас хода — 201 км.
Фото: Toyota
От фургона можно запитать внешние и внутренние источники. Он способен выдавать переменный ток напряжением 100 В.
Также в комплекте преобразователь в постоянный ток с максимальной отдачей 9 кВт и батарея емкостью 90 кВт•ч.
Салон фургона оборудован сидениями для медперсонала, шкафом для медоборудования и каталками для пациентов.
Для снижения риска заражения медицинского персонала и пациентов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса салон оборудован системой кондиционирования с НЕРА-фильтром.
Пока водородный санитарный фургон существует в одном экземпляре, но, как отмечают в Toyota, в случае успешных испытаний возможно серийное производство.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 1524 8
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможностиВчера, 11:35 - 1271 8
Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%Вчера, 17:10 - 832 5
Новая программа медгарантий: какие услуги с 1 апреля будет оплачивать государствоВчера, 10:06 - 861 3
Чистый доход Энергоатома за I квартал превысил 16,4 миллиарда6 ч. назад - 202 2
Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограниченийВчера, 17:04 - 4658
В Украине оштрафовали поставщика газа, который повысил цену после победы на тендереВчера, 11:30 - 3041
В Украине ввели электронную регистрацию места жительстваВчера, 15:02 - 1552
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 1524 8
Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апрелеВчера, 14:02 - 1508
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)12 мин. назад - 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1275 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1303 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 887
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2354 3