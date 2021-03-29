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Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)

Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)

Летом 2021 года в больнице Красного Креста города Кумамото, Япония, начнутся испытания водородного санитарного фургона марки Toyota. Эта уникальная машина — первая в мире карета скорой помощи с водородной силовой установкой.

Основой для фургона стал автобус Toyota Coaster, у которого стандартный турбодизель заменили силовой установкой на топливных элементах от водородного седана Toyota Mirai.

В такой системе электроэнергия вырабатывается прямо на борту автомобиля в процессе химической реакции между хранящимся в трех баках водородом (7,2 кг) и кислородом из воздуха.

Полученное электричество накапливается в литий-ионной батарее, которая питает тяговый электродвигатель мощностью 182 л.с. (134 кВт). Заправка баков водородом занимает 3 минуты на специализированной заправке. Запас хода — 201 км.


Фото: Toyota

От фургона можно запитать внешние и внутренние источники. Он способен выдавать переменный ток напряжением 100 В.

Также в комплекте преобразователь в постоянный ток с максимальной отдачей 9 кВт и батарея емкостью 90 кВт•ч.

Салон фургона оборудован сидениями для медперсонала, шкафом для медоборудования и каталками для пациентов.

Для снижения риска заражения медицинского персонала и пациентов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса салон оборудован системой кондиционирования с НЕРА-фильтром.

Пока водородный санитарный фургон существует в одном экземпляре, но, как отмечают в Toyota, в случае успешных испытаний возможно серийное производство.

По материалам Фокус
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