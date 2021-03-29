Теневое топливо в Украине занимает 20-30% рынка – глава ГФС

Председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник считает, что основной причиной высокой доли «теневого» топлива в стране являются проблемы с системой учета: от поступления, переработки и распределения, до продажи топливных материалов на АЗС.

Но ситуацию можно исправить, в том числе, с помощью цифровизации рынка подакцизных товаров.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kosatka. media, пишет UBR.

В целом доля «теневого» рынка топлива в Украине составляет, по разным оценкам, 20−30%, указал глава ведомства. Он назвал две его главные составляющие: это неоформленные и «недооформленные» АЗС, торгующие горючим без уплаты налогов, а также продукция, импортируемая без уплаты таможенных сборов.

Читайте также: В Украине увеличились запасы дизтоплива — Госстат

Мельник объяснил, что существует множество разных схем «серого» импорта, однако изначально он в основном попадает в страну законно. Но на одном из этапов «происходит подмена документов: изменяется наименование товара или занижается его масса».

«Например, корабль транспортирует 100 тыс. тонн, а по документам растаможивает только 50 тыс… Есть также виды товаров, декларируемые в качестве присадки в лако-красочной промышленности. Их растаможивают по низкой ставке таможенных платежей, или вообще с нулевой [но используются для того, чтобы незаконно изготавливать бензин]», — пояснил председатель ГФС.

По его мнению, чтобы исправить проблему, нужно «четко определить порядок проведения учета на входе в страну, при изготовлении и на выходе к баку потребителя»

Как считает Мельник, этому может поспособствовать введение электронной акцизной марки. Цифровизацией рынка всех подакцизных товаров на данный момент занимается Министерство цифровой трансформации Украины, уточнил он.

В свою очередь правоохранители должны работать «более аналитически», а не «ставить проверяющего у каждой АЗС».