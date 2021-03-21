В Украине увеличились запасы дизтоплива — Госстат

С 1 февраля по 1 марта 2021 года уменьшились запасы сжиженного газа, бензина, угля и мазутов, увеличились только запасы дизельного топлива.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На 1 марта 2021 года по сравнению с 1 февраля 2021 года запасы сжиженного газа уменьшились на 0,7%, до 20,52 тыс. тонн (на 14,3% меньше, чем на 1 марта 2020 года); моторных бензинов – на 1,4%, до 146,59 тыс. тонн (на 7,1% меньше); каменного угля – на 0,4%, до 1,79 млн тонн (на 57,6% меньше); запасы тяжелых топливных мазутов – на 3,8%, до 91,69 тыс. тонн (на 6,3% больше).

Запасы дизельного топлива с 1 февраля по 1 марта 2021 года увеличились на 5,7%, до 352,79 тыс. тонн (на 2,1% меньше, чем на 1 марта 2020 года).

Кроме того, по данным Госстата, в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года использование мазутов в Украине увеличилось на 61,8%, до 17,87 тыс. тонн.

За прошедший месяц в Украине было использовано 17,87 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 61,8% больше, чем за февраль 2020 года); 3,37 млн тонн каменного угля (на 1,3% больше); 4,12 млрд кубометров природного газа (на 5,7% больше).

Также за указанный период было использовано (без учета объемов продажи населению через автозаправочные станции) 25,51 тыс. тонн моторных бензинов (на 26,6% меньше, чем за февраль 2020 года); 206,65 тыс. тонн дизельного топлива (на 22,0% меньше); 10,27 тыс. тонн сжиженного газа (на 20,9% меньше).