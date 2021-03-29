lifecell подключился к BankID

К Системе BankID НБУ подключился первый мобильный оператор — lifecell.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Что это значит:
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«Мы неустанно работаем для того, чтобы активно развивать Систему BankID НБУ и делать ее полезной для каждого гражданина и украинского бизнеса. Наше внимание сосредоточено на подключении новых участников, что позволит еще больше расширить перечень дистанционных услуг, доступных населению. Мы рады приветствовать в Системе BankID НБУ первого мобильного оператора — lifecell. Рассчитываем, что вскоре и другие телеком-операторы оценят преимущества Системы BankID НБУ», — отметила Ольга Васильева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.
Кто сможет воспользоваться услугой:
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