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lifecell подключился к BankID

lifecell подключился к BankID

К Системе BankID НБУ подключился первый мобильный оператор — lifecell.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Что это значит:

  • владельцы предоплаченной связи lifecell смогут получать услуги идентификации пользователя предоплаченной связи, изменения тарифного плана и перехода на контрактную форму обслуживания с использованием Системы BankID НБУ.

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«Мы неустанно работаем для того, чтобы активно развивать Систему BankID НБУ и делать ее полезной для каждого гражданина и украинского бизнеса. Наше внимание сосредоточено на подключении новых участников, что позволит еще больше расширить перечень дистанционных услуг, доступных населению. Мы рады приветствовать в Системе BankID НБУ первого мобильного оператора — lifecell. Рассчитываем, что вскоре и другие телеком-операторы оценят преимущества Системы BankID НБУ», — отметила Ольга Васильева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

Кто сможет воспользоваться услугой:

  • для получения этих услуг уже не нужно идти в магазин lifecell с документами, удостоверяющими личность;
  • для этого нужно только иметь счет физического лица в банке, который является участником Системы BankID НБУ;
  • такие услуги lifecell теперь доступны онлайн для клиентов банков, подключенных к Системе BankID НБУ. Сейчас подключен уже 31 банк.

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По материалам Finance.UA
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