Южная Корея вводит паспорт вакцинации от COVID-19 на основе блокчейна

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил на ежедневном межведомственном совещании, что паспорт вакцинации на основе технологии блокчейн выпустят в конце апреля.
Премьер-министр отметил, что эта мера необходима для поездок за границу, а также для снижения риска инфекции.
Правительство, по словам Чанга, уже разработало систему, которая показывает статус вакцинации человека через приложение для смартфона. Чанг пояснил, что система основана на технологии блокчейн для защиты от возможной кражи личных данных.
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«Люди смогут почувствовать возвращение к нормальной жизни благодаря паспорту вакцинации Green Pass», — отмечает Чон Се Гюн, Премьер-министр Южной Кореи.
Южная Корея — не первая страна, где запустили паспорт на основе блокчейн-технологий. Ранее редакция Na chasi сообщала о введении паспорта вакцинации Expelsior Pass в Нью-Йорке.
В Южной Корее уже 77 000 человек получили прививки против COVID-19. В среду, 31 марта, в стране выявили еще 551 случай заболевания. Правительство рассчитывает вакцинировать еще 12 миллионов человек до июня.
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