Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось

В феврале 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 4,3% г/г. Падение ускорилось по сравнению с январем (3,7%).
Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины (март 2021 года).
Как отмечается в обзоре, падение углубилось несмотря на оживление экономической активности и потребительского спроса после январского локдауна.
«Это, в частности обусловлено эффектом календарных дней», — говорится в документе.
График: НБУ
По данным НБУ, возвращение к полноценной работе предприятий торговли, реализация отложенного спроса и улучшение потребительских настроений на фоне дальнейшего повышения заработных плат обусловили ускорение роста розничной торговли (5,6% г/г). Однако это не смогло компенсировать ухудшение показателей других видов деятельности. В частности, углубился спад в сельском хозяйстве (до 6,5% г/г) из-за ухудшения эпизоотической ситуации, ограничения на экспорт и роста производственных расходов.
Кроме того, увеличилось падение в промышленности (до 4,6% г/г). Основными негативными факторами оставались сложная ситуация в энергетике, эффекты от низших урожаев прошлого года и падение в животноводстве (сказалось прежде всего на пищевой промышленности). Уменьшение объемов транзита газа обусловило ухудшение грузооборота.
«Имели влияние и сложные погодные условия. Последние сказались также на показателях оптовой торговли и строительства», — добавили в НБУ.
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