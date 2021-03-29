Из-за карантина Кабмин разрешил бюджетным учреждениям покупать электроэнергию без тендеров

Кабинет министров разрешил бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку электроэнергии без проведения тендеров после 1 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Для этого по инициативе Министерства энергетики сегодня Кабинет Министров расширил перечень товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2, на территории Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что бюджетные организации, в частности больницы, которые не успели избрать электропоставщика и у которых завершается срок поставки электрической энергии от поставщика «последней надежды», будут продолжать получать электроэнергию без перебоев.
По данным министерства, в настоящее время около 4000 бюджетных организаций получают электроэнергию от поставщика «последней надежды», но эти сроки этих договоров истекают 1 апреля.
«Принятое постановление дает право таким организациям без проведения тендерных процедур по закупке электроэнергии, заключать договоры на поставку электроэнергии по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых бытовых потребителей (с учетом услуг по передаче и распределению) на соответствующей территории», – объяснили в Минэнерго.
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