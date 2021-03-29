Glovo привлек $528 млн финансирования

Glovo, испанский сервис быстрой курьерской доставки, привлек 450 млн евро ($528 млн) в рамках раунда сбора средств, который поможет ему расширить свою службу быстрой доставки и продуктовые операции в Европе.
Как сообщает Bloomberg, раунд возглавили американские инвесторы Lugard Road Capital и Luxor Capital Group. К участию также присоединились Delivery Hero, Drake Enterprises и GP Bullhound.
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Glovo будет использовать привлеченные средства для расширения своего подразделения Q-Commerce, который отвечает за продуктовые и розничные поставки, а также за «темные магазины» (dark store) – магазины без продавцов, где продуктовые ритейлеры сохраняют свои товары для продажи в онлайне. В крупнейших городах, где работает Glovo, компания заявила, что может осуществлять доставку в течение 10 минут, используя сеть Q-Commerce.
Glovo не раскрывает свою оценку. Компания заявила, что достигла статуса «единорога» с оценкой более $1 млрд, когда привлекла 150 млн евро в декабре 2019 года. В январе компания привлекла 100 млн евро в рамках соглашения со швейцарской фирмой по недвижимости Stoneweg SA для расширения своей сети Q- Commerce.
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