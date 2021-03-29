В Испании назвали условия для запуска туризма

Министр туризма Испании Рейес Марото надеется, что уже к июню заработает институт паспортов вакцинации и страна будет открыта для иностранных туристов.
Однако, по ее словам, необходимо «иметь значительный процент вакцинированного населения» — не менее 30−40%.
Балеарские острова попросили первыми испытать пилотную схему, однако Марото настаивала на том, чтобы эта схема распространилась по всей стране. Паспорт будет больше похож на пропуск и, вероятно, будет иметь форму QR-кода.
Также официальные представители туризма на Балеарских островах потребовали, чтобы паспорт вакцинации был не единственный способ восстановить путешествия — отрицательный результат ПЦР или тест на антитела также должен быть пробелом.
1 марта Испания продолжила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Они будут действовать до 31 марта.
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