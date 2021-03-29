Материнскую компанию TikTok оценили в $250 млрд на вторичном рынке

На вторичном рынке материнскую компанию TikTok оценили дороже, чем Coca-Cola – в $250 млрд.

Акции материнской компании TikTok – китайской ByteDance – превысили $250 млрд на вторичном рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, такая оценка означает, что ByteDance стоит дороже американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil ($240,29 млрд) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola ($229,06 млрд).

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«ByteDance – одна из немногих ведущих китайских интернет-компаний, которая еще не стала публичной, с хорошим ростом бизнеса, талантами и продуктами. Это то, за чем последуют горячие деньги», – отметил управляющий директор исследовательской компании Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг.

Стоимость стартапа, базирующегося в Пекине, резко возросла в последние недели, поскольку инвесторы находят доверие к бизнесу. Также сообщается, что основатель компании Чжан Имин начал изучать варианты проведения IPO. В частности, неделей ранее ByteDance наняла на должность финансового директора бывшего президента международного подразделения Xiaomi Чу Шоу Цзы. Именно он готовил китайского производителя электроники к выходу на IPO.

По словам одного из источников издания, всего месяц назад акции компании торговались в частном порядке с оценкой примерно в $200 млрд.

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