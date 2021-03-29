0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Материнскую компанию TikTok оценили в $250 млрд на вторичном рынке

Материнскую компанию TikTok оценили в $250 млрд на вторичном рынке

На вторичном рынке материнскую компанию TikTok оценили дороже, чем Coca-Cola – в $250 млрд.

Акции материнской компании TikTok – китайской ByteDance – превысили $250 млрд на вторичном рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, такая оценка означает, что ByteDance стоит дороже американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil ($240,29 млрд) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola ($229,06 млрд).

Читайте также: В Китае разрабатывают сразу несколько аналогов Clubhouse

«ByteDance – одна из немногих ведущих китайских интернет-компаний, которая еще не стала публичной, с хорошим ростом бизнеса, талантами и продуктами. Это то, за чем последуют горячие деньги», – отметил управляющий директор исследовательской компании Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг.

Стоимость стартапа, базирующегося в Пекине, резко возросла в последние недели, поскольку инвесторы находят доверие к бизнесу. Также сообщается, что основатель компании Чжан Имин начал изучать варианты проведения IPO. В частности, неделей ранее ByteDance наняла на должность финансового директора бывшего президента международного подразделения Xiaomi Чу Шоу Цзы. Именно он готовил китайского производителя электроники к выходу на IPO.

По словам одного из источников издания, всего месяц назад акции компании торговались в частном порядке с оценкой примерно в $200 млрд.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.