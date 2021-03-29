Материнскую компанию TikTok оценили в $250 млрд на вторичном рынке

На вторичном рынке материнскую компанию TikTok оценили дороже, чем Coca-Cola – в $250 млрд.
Акции материнской компании TikTok – китайской ByteDance – превысили $250 млрд на вторичном рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, такая оценка означает, что ByteDance стоит дороже американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil ($240,29 млрд) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola ($229,06 млрд).
Читайте также: В Китае разрабатывают сразу несколько аналогов Clubhouse
«ByteDance – одна из немногих ведущих китайских интернет-компаний, которая еще не стала публичной, с хорошим ростом бизнеса, талантами и продуктами. Это то, за чем последуют горячие деньги», – отметил управляющий директор исследовательской компании Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг.
Стоимость стартапа, базирующегося в Пекине, резко возросла в последние недели, поскольку инвесторы находят доверие к бизнесу. Также сообщается, что основатель компании Чжан Имин начал изучать варианты проведения IPO. В частности, неделей ранее ByteDance наняла на должность финансового директора бывшего президента международного подразделения Xiaomi Чу Шоу Цзы. Именно он готовил китайского производителя электроники к выходу на IPO.
По словам одного из источников издания, всего месяц назад акции компании торговались в частном порядке с оценкой примерно в $200 млрд.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине подтвердили дополнительный миллион вакцин Pfizer - ЛяшкоВчера, 10:30 - 890 14
«Укрэнерго» снова ограничило производство электроэнергии из-за «зеленого тарифа»Вчера, 10:44 - 1605 6
Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустятПозавчера, 21:00 - 2567 6
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 2856 5
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезонаВчера, 13:05 - 4405 5
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезонаВчера, 13:05 - 4405 5
ТОП-10 сфер с самыми высокими зарплатами в Украине (инфографика)Вчера, 09:01 - 3752
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 2856 5
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 2167 1
«Укрэнерго» снова ограничило производство электроэнергии из-за «зеленого тарифа»Вчера, 10:44 - 1605 6
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1001 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1180 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 827
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2208 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 821 1