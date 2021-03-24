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Киевский завод «Большевик» продадут уже этим летом

Киевский завод «Большевик» продадут уже этим летом

Благодаря разблокированной Верховной Радой большой приватизации Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2021 году сможет привлечь в бюджет 12 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

«Это решение на 12 млрд гривен — именно столько Фонд госимущества сможет привлечь в бюджет на прозрачных приватизационных аукционах в 2021 году. В 4 раза больше, чем в прошлом году», — написал он.

По словам Сенниченко, первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом.

«Объединенная горно-химическая компания, Киевский завод „Большевик“, Президент Отель, а впоследствии и многое другое — каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус. На наших глазах начинается большая история успеха. Вскоре исследователи со всего мира начнут изучать феномен „украинского экономического чуда“», — написал глава Фонда.

Напомним, Фонд государственного имущества надеется выторговать за Первый киевский машиностроительный завод (ПКМЗ), известный как завод «Большевик», минимум миллиард гривен.

Предприятие специализируется на металлообработке, производстве цилиндров, гидродомкратов, роторов, переработке резины и пластмасс. В 1996 году на заводе работало около 6 тыс. человек, в 2021 году осталось чуть больше 200 сотрудников.

В 2020 году Первый киевский машиностроительный завод получил 22 млн грн убытка, а общая сумма долга превысила 500 млн грн. Ежегодно предприятие обязано уплачивать в бюджет столицы 40 млн грн земельного налога.

По материалам depo.ua
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