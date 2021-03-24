Apple проиграла Swatch очередной суд: той разрешили использовать «фирменную» фразу Джобса

Высокий суд Лондона 29 марта отклонил апелляционную жалобу американской корпорации Apple на решение, подтвердившее правомерность регистрации в 2015 году швейцарским производителем часов Swatch прав на словосочетание «One more thing» («Кое-что еще»). Как пишет Bloomberg, данную фразу использовал один из основателей Apple Стив Джобс.
Отмечается, что судья Иэн Первис пришел к выводу, что хотя такую регистрацию можно расценивать как попытку «рассердить» Apple, та не может присвоить себе фразу Джобса.
В то же время судья в своем решении отметил, что эта фраза, вероятно, принадлежит вымышленному детективу Коломбо из одноименного телесериала, а решение суда низшей инстанции о том, что «намерения Swatch перешагнули грань между уместным и ненадлежащим использованием торговой марки», было ошибочным.
В Apple же считают, что речь идет о «пародийном троллинге», то есть злонамеренном недобросовестном использовании товарного знака. В свою очередь, судья Первис же заявил, что Apple не смогла привести примеры таких пародий, которые могут быть потенциально опасными.
Данный спор является частью более широкой юридической битвы между американской компанией и Swatch по поводу наименования часов: в 2015 году Apple решила дать своему продукту наименование iWatch, однако патентная заявка была отклонена по настоянию Swatch.
Спор с Swatch распространился и на другие товарные знаки, в том числе на решение производителя часов зарегистрировать слоган «Tick Different», апеллировавший к слогану Apple «Think Different» («Думай иначе»). В этом случае суд также встал на сторону швейцарской компании.
Фразу «One more thing» Джобс употреблял в конце многих презентаций Apple, давая понять, что сейчас зрителям будет представлен неожиданный новый продукт.
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