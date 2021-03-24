Украине подтвердили дополнительный миллион вакцин Pfizer - Ляшко

Украинское правительство получило подтверждение о поставках дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.
«Плюс мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня», — отметил Ляшко.
Главный санврач рассказал и о том, сколько и каких вакцин против коронавируса ожидает Украина.
«Covishield мы получили 500 тысяч. По контракту до конца марта должен был прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тысяч доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX», — сказал Ляшко.
Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. До конца мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 тысяч уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.
«Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто надо подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании», – пояснил санврач.
Также Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac.
«Первая поставка в 215 тысяч доз уже пришла, остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 тысяч доз проходят сейчас лабораторный контроль, и, надеемся, в ближайшее время вакцина будет допущена к реализации», — уточнил он.
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