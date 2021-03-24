Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса в Vaxzevria.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств.

Отмечается, что переименование препарата никак не повлияет на состав и эффективность вакцины. Может отличаться только упаковка и маркировка.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения рассчитывает на поставку 360 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Кореи AstraZeneca в апреле 2021 года.

Ранее мы писали, что в начале марта более 20 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов. Позже после проверки в ВОЗ заявили, что препарат безопасен и не связан с тромбозом.