Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса в Vaxzevria.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств.
Отмечается, что переименование препарата никак не повлияет на состав и эффективность вакцины. Может отличаться только упаковка и маркировка.
Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения рассчитывает на поставку 360 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Кореи AstraZeneca в апреле 2021 года.
Ранее мы писали, что в начале марта более 20 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов. Позже после проверки в ВОЗ заявили, что препарат безопасен и не связан с тромбозом.
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