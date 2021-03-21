Долг Украины вырос на полтриллиона

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства финансов.

В эквиваленте в иностранной валюте государственный и гарантированный государством долг за указанный период вырос с 83,4 млрд долл до 91,4 млрд долл.

Наибольшую долю в структуре государственного долга Украины по состоянию на 28 февраля занимали внешние обязательства — 1 237 млрд грн. При этом большинство из них сформировано за счет облигаций (651,7 млрд грн) и займов от международных финансовых организаций (434,9 млрд грн).

Внутренний долг практически полностью сформирован из государственных облигаций (ОВГЗ). На них приходится 1 023 млрд грн.

Еще 289,2 млрд грн — это гарантированный правительством долг. То есть, государство обязано вернуть эту сумму только в случае невыплаты по долгам структурами, которые получали кредиты под гарантии правительства. Такими, в частности, являются Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укравтодор.