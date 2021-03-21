Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда

Правительство Норвегии с 1 апреля еще больше ужесточит требования при въезде в страну из-за ситуации с пандемией.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
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«В ночь на 1 апреля те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны ждать его на станции тестирования на границе. Тем, кто откажется, будет грозить штраф», — говорится в сообщении.
В дополнение к этому нововведению, теперь «граждане Норвегии и те, у кого там постоянное место жительства, должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус перед въездом в Норвегию» из стран с высоким риском заражения. Тест должен быть сделан за 24 часа до прибытия в страну. Хотя гражданина Норвегии, согласно его правам, не могут не впустить в страну, даже если у него нет с собой результата теста, заранее сданного, при его отсутствии ему также может грозить штраф.
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